ENERCOOP ou comment rendre votre électricité vraiment verte, locale et citoyenne

Engagés dans la transition écologique, vous avez fait des choix forts pour vos achats de fournitures, le traitement de vos déchets ou encore l’alimentation. Mais qu’en est-il de votre électricité ? Chacun peut agir au quotidien avec sa facture d’électricité en adoptant une consommation responsable et en soutenant le développement des énergies renouvelables sur les territoires.

Rédigé par Enercoop le Lundi 17 Février 2020

Si l’électricité la plus propre est celle qu’on ne consomme pas, pour le reste, Enercoop vous fournit une électricité vraiment verte et locale.

90 000 clients ont déjà rejoint Enercoop. Parmi eux, 9 000 professionnels et notamment des centaines d’hébergeurs soucieux de leurs actions en faveur de l’écologie qui souhaitent faire avancer la transition énergétique de leur territoire.

Une électricité vraiment verte et locale Votre objectif est de préserver votre environnement et de proposer une autre façon de consommer à vos clients.

La coopérative d’électricité Enercoop poursuit les mêmes objectifs en proposant une électricité issue de sources renouvelables que sont l’eau, le vent et le soleil. Pour cela, Enercoop s’approvisionne en direct auprès de 300 producteurs sur tout le territoire.

« Pour notre épicerie, nous sélectionnons minutieusement nos fournisseurs afin qu’ils soient le plus vertueux possible, tant sur le plan écologique que social. Pour l’électricité, nous sommes allés au bout de cette logique en choisissant un fournisseur 100 % renouvelable, en cohérence avec notre démarche. » , gérant du Bar à vrac, à Marseille et client Enercoop.

Une transition énergétique citoyenne Plus que de s’approvisionner en circuit court, Enercoop soutient les producteurs exemplaires de sa filière dont l’impact est positif sur l’environnement.

Les nouvelles installations intègrent les citoyens dans leur capital pour une redistribution locale des richesses.

Ainsi, en rejoignant Enercoop, non seulement vous réduisez votre empreinte écologique, mais aussi, vous soutenez une filière renouvelable d'avenir pour les territoires.

« Trop souvent, ce sont les grands opérateurs et entreprises étrangères qui détiennent le capital des gros projets imposés aux riverains.

Et qui en retirent tous les bénéfices… Notre projet citoyen, c’est l’inverse : le capital est détenu en majorité par les particuliers et les entreprises locales, et 100 % du revenu revient dans le territoire. » Ingrid Julien, animatrice du projet Parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes.

Un modèle coopératif qui fait la différence ! L’accès à l’énergie est un besoin essentiel et la coopérative Enercoop a été créée pour redonner le pouvoir aux citoyens afin qu’ils en récoltent les fruits.

Son modèle lui permet d’être portée par 10 coopératives locales et 46 000 sociétaires au plus près des enjeux locaux. Les décisions stratégiques sont prises collectivement, de manière démocratique et transparente.

Reconnue Entreprise solidaire d’utilité sociale*, Enercoop a un fort impact social et environnemental inscrit dans son ADN et porté par l’ensemble des parties prenantes.

« Choisir Enercoop permet d’avoir un réel impact positif sur son territoire et de remplir son rôle d’entreprise citoyenne et responsable. » , Caroline Liby, la fondatrice d'Appart & Sens, la première agence immobilière responsable à Lyon.

* L’’agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS) est une habilitation en droit français décernée aux entreprises poursuivant un objectif d'utilité sociale.

