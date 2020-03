ETIAS, le visa pour l’espace Schengen, en préparation

Ce nouveau dispositif permettra donc d’effectuer sa demande de manière simple et rapide. L’Union européenne affirme que la demande ne devra pas prendre plus de 10 minutes et que dans 95% des cas elle sera validée automatiquement. Si elle est refusée, le voyageur sera averti dans les 96 heures et pourra faire appel du refus. Les demandeurs n’auront plus à se déplacer à l’ambassade ou au consulat pour remplir un dossier, ce qui fera également gagner du temps aux différents services administratifs.



La durée de validité de cette autorisation devrait être de 3 ans, ou jusqu’à la fin de validité du passeport, pour un nombre illimité de séjours.

L’ETIAS conviendra parfaitement aux voyageurs désireux de faire plusieurs étapes dans différents pays. Il facilitera donc les déplacements en permettant à chacun de préparer son séjour de chez lui, via son smartphone ou sa tablette.



Le principal avantage serait un renforcement de la sécurité de l’espace Schengen comme le précise le commissaire à la sécurité de l’Union :

"Nos officiers de police et nos gardes-frontières doivent disposer des bons outils pour faire leur travail, à savoir assurer la sécurité de nos citoyens et de nos frontières. L'ETIAS permettra d'examiner au préalable les visiteurs exemptés de visa pour déceler d'éventuels problèmes de sécurité".