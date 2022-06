EXCLUSIF - Fram : les filiales marocaines bientôt liquidées ? 🔑

« Il y a eu également un contrôle fiscal pour l'hôtel Les Idrissides, dans lequel Voyages Fram devait payer certaines sommes du passif. Ce différent a duré un moment, mais nous avons fini par le régler - soit environ 20 millions de dirhams - à Atlas Hospitality, poursuit Ali Berrada.



En même temps, il a fallu régler le passif social et le passif normal (fournisseurs, impôts, personnel des filiales), il fallait les indemniser, en accord avec les responsables de la liquidation à Toulouse et au Maroc.



Car si ce passif n'avait pas été payé à l'amiable, les filiales auraient été en faillite, le personnel non payé et tout aurait été remis entre les mains de la justice ».



Effectivement, un jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 30 juin 2020, résume la situation marocaine, les compromis et les négociations obtenues entre les différentes parties et homologue un protocole transactionnel signé le 15 janvier 2020 par Voyages Fram et ses filiales (Framotel Maroc et ITC), Atlas Morocco Hospitality, l'hôtel les Idrissides et le notaire marocain gérant le séquestre.



On y apprend également que l'ancien directeur général de Fram Orange Tours, Abdellah Bazizi, a ouvert une procédure collective au Maroc à l'encontre de cette même société, tout en réclamant le paiement d’indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour un montant de 9 millions de dirhams. Finalement, Abdellah Bazizi s'est vu verser la somme de 4 millions de dirhams, sur le montant sous séquestre.



Par ailleurs, la filiale ITC, au bord du dépôt de bilan et menacée par ses salariés non payés de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, a été renflouée à hauteur de 500 000 dirhams via le montant sous séquestre.



« Il y a donc eu une sorte de liquidation à l'amiable, même si les filiales, pour l'heure, ne sont toujours pas liquidées », résume Ali Berrada.



L'intégralité du passif d'ITC, de Framotel Maroc et de Fram Orange Tours a été payé, mais il reste à procéder à la dissolution des sociétés par liquidation. Une réunion est prévue en ce sens à la fin du mois de juin, avec les représentants à Toulouse.



Tout se fait en accord avec le Tribunal de Commerce de Toulouse. Il n'y a pas d'administrateur judiciaire au Maroc », nous affirme-t-il.