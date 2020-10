Easyjet : Bertrand Godinot nommé directeur général France et Pays-Bas

Bertrand Godinot rejoint easyJet et prend la direction de la France et des Pays-Bas.



Auparavant, Bertrand Godinot a travaillé à l'international en Europe et en Asie, au sein de fonctions commerciales et marketing dans le secteur des nouvelles technologies. Il a ainsi évolué plus de dix ans au sein d’Apple, à Londres puis à Paris, notamment en tant que Directeur France.



Basé à Paris, il managera les équipes avec le soutien des directeurs généraux adjoints locaux explique un communiqué de presse.