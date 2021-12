Ebook Futuroscopie : des écrivains en voyage - Décembre 2021 🔑

Appli mobile TourMaG



Depuis que le voyage et la littérature existent, les écrivains ont raffolé des récits reflétant la réalité d’une destination à une époque donnée, mais également leurs états d’âmes de voyageurs. De Jean-Jacques Rousseau et sa passion pour la nature à la plume acerbe de Michel Houellebecq en passant par Fernando Pessoa et ses déambulations lisboètes, les dizaines d’écrivains qui ont consacré leurs pages à une réflexion minutieuse sur le fait touristique, ont révélé que celui-ci façonnait des comportements intemporels.

Rédigé par Josette Sicsic (Futuroscopie) le Jeudi 16 Décembre 2021

D’une époque à une autre, le plaisir de la découverte alliée à la quête d’authenticité, au désir d’immersion, au voyage intérieur ou au rejet de ses pairs dans un monde considéré comme déjà spolié par le tourisme de masse… composent un éventail de « tendances » qui n’ont souvent rien de vraiment nouveau.



Inhérentes à la condition de touristes, elles confirment des invariants liés au fait même de se déplacer et donnent toute sa grandeur au rôle que le tourisme et le touriste jouent dans nos sociétés…



Pour l’exemple, nous vous proposons une analyse des récits de 13 écrivains choisis dans la littérature française et étrangère, correspondant à 13 postures de voyageurs dont tout donne à penser qu’elles n’évolueront qu’à la marge…



Josette Sicsic

Futuroscopie



Au sommaire :

● 2021. Le touriste des années covid ?

● 1730. Rousseau se met au vert

● 1830. Théophile Gautier aime l’authenticité

● 1838. Les exigences de George Sand





● 1880. Le voyage immobile de J-K Huysmans

● 1900. L’hédonisme selon Freud

● 1920. Fernando Pessoa, le piéton de Lisbonne

● 1930. Le tourisme engagé de Georges Simenon

● 1930-1950. La nostalgie selon Paul Morand

● 1940. Le tourisme d’immersion d’Henry Miller

● 1949. Le tourisme en dilettante d’Henri Calet

● 1950. La fureur de vivre de Jack Kerouac

● 1980. David Lodge décrypte l’homo-turisticus

● 2000. Michel Houellebecq : le voyageur sans voyages

