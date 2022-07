Eductours : Costa Croisières fait découvrir le Costa Venezia aux agences

Des agents de voyages de toute la France - dont certains n’avaient encore jamais fait de croisières - ont embarqué en juin pour découvrir le nouvel itinéraire Costa au départ d’Istanbul.



Les deux voyages d’étude se sont tenus à bord du Costa Venezia entre le 12 et le 26 juin dernier. Ils étaient accompagnés par une partie de l’équipe commerciale de Costa France.



" Les professionnels ont profité d’un itinéraire exclusif et d’un programme "aux petits oignons" pour assister aux nouveaux spectacles, déguster les nouvelles offres gastronomiques imaginées par les chefs étoilés, apprécier les nombreux espaces extérieurs et profiter des excursions lors de 8 escales de plus de 10 heures chacune ", indique la compagnie dans un communiqué de presse.