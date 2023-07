Edward Jones, nouveau directeur financier d'easyHotel

Edward est un excellent atout pour l'équipe et nous rejoint à un moment propice alors que nous accueillons un nombre record de clients dans nos hôtels.



En plus de notre croissance organique, nous avons des plans ambitieux pour nous développer davantage avec de nouvelles ouvertures d'hôtels, de nouveaux partenaires franchisés et des acquisitions, pour lesquels Edward et son expérience joueront un rôle clé

", a déclaré Karim Malak, le PDG d'easyHotel.En poste depuis deux mois, Edward Jones a déjà procédé à trois recrutements afin de renforcer davantage l'équipe financière.Il s'agit de, contrôleur financier pour le Royaume-Uni et l'Irlande,et, comptable de gestion senior.Pour rappel, easyHotel regroupe 18 hôtels en franchise (environ 1 400 chambres) et 26 hôtels détenus et loués (environ 3 000 chambres) dans 11 pays, dont la France (Paris et Nice).