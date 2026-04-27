Égypte 2027 : Dahabeya Égypte accélère son développement et enrichit son offre de croisières sur le Nil

Dans ce contexte, Dahabeya Égypte prépare activement 2027 avec une montée en puissance significative de son offre. La flotte passera ainsi de 4 dahabeyas représentant 47 cabines à 9 unités totalisant 65 cabines, afin de répondre à une demande toujours soutenue.



Cette évolution s’inscrit également dans un nouveau cadre réglementaire : le gouvernement égyptien limitera à partir de 2027 la capacité des dahabeyas à un maximum de 10 cabines, renforçant ainsi le positionnement haut de gamme et exclusif de ces croisières.