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Égypte 2027 : Dahabeya Égypte accélère son développement et enrichit son offre de croisières sur le Nil


Alors que l’année 2026 marque un léger ralentissement des ventes, la destination Égypte continue de séduire les voyageurs. Chaque semaine, de nombreux clients embarquent à bord des dahabeyas et reviennent unanimement enchantés par leur expérience, confirmant l’attrait intact de ces croisières intimistes sur le Nil.


Rédigé par So Réceptifs le Lundi 27 Avril 2026 à 00:05

© So Réceptifs
© So Réceptifs
IFTM
Dans ce contexte, Dahabeya Égypte prépare activement 2027 avec une montée en puissance significative de son offre. La flotte passera ainsi de 4 dahabeyas représentant 47 cabines à 9 unités totalisant 65 cabines, afin de répondre à une demande toujours soutenue.

Cette évolution s’inscrit également dans un nouveau cadre réglementaire : le gouvernement égyptien limitera à partir de 2027 la capacité des dahabeyas à un maximum de 10 cabines, renforçant ainsi le positionnement haut de gamme et exclusif de ces croisières.

Une flotte enrichie et modernisée

Les dahabeyas emblématiques continueront leurs itinéraires :

• Sekhmet (10 cabines, 3 voiles)
• Papyrus (12 cabines, 3 voiles +)
• Yalla Bina (10 cabines, 3 voiles +)
• Saray El Nil (7 cabines), positionnée comme « boutique dahabeya »

À ces unités s’ajoutent plusieurs nouveautés pour 2027 :

• Mabrouka (10 cabines avec balconnet, 4 voiles)
• Nile Majestic (10 cabines, 5 voiles)
• Qamar (8 cabines, 3 voiles)
• Lotus (8 cabines, 3 voiles +)
• Nile Divine (8 cabines, 5 voiles +)

Des itinéraires pour tous les profils de voyageurs

L’offre 2027 proposera une large variété de formats :

• 8 jours / 7 nuits Louxor – Louxor
• 7 jours / 6 nuits Louxor – Assouan ou Assouan – Louxor
• Programmes courts de 6J/5N, 5J/4N et 4J/3N

Une diversité pensée pour s’adapter à tous les budgets et à toutes les envies, tout en conservant l’ADN des croisières en dahabeya : authenticité, confort et découverte culturelle.

Expériences personnalisées et extensions

Dahabeya Égypte proposera également :

• des possibilités de privatisation complète des bateaux
• des extensions balnéaires à Hurghada, notamment dans les hôtels Steigenberger
• des escapades à Abou Simbel
• des pré-tours au Caire de 2 à 3 nuits en hôtels 4* et 5*

La nouvelle brochure 2027 sera disponible d’ici fin avril.

Après une croissance de +50 % entre 2025 et 2026, l’objectif est clair : poursuivre cette dynamique grâce à une capacité renforcée et une offre enrichie.

📩 Contact : contact@dahabeyaegypte.com
🌐 Site : www.dahabeyaegypte.com

L’Asie retrouve également des couleurs

En parallèle, la demande pour la Chine repart à la hausse avec Tai Yang. Les voyageurs s’ouvrent à de nouvelles destinations emblématiques telles que :

• Chongqing
• Chengdu
• Zhangjiajie, célèbre pour avoir inspiré les paysages du film Avatar

Autre tendance notable : l’essor de la Mongolie, qui s’impose comme une destination « verte » prisée des amateurs de nature et d’aventure. Entre steppes infinies, immersion chez les peuples nomades, nuits en yourtes, randonnées, voyages en 4x4 ou à cheval, le pays offre une expérience authentique et hors des sentiers battus.

📩 Contact : urga@taiyangchine.com

Égypte 2027 : Dahabeya Égypte accélère son développement et enrichit son offre de croisières sur le Nil
SO VOYAGES Numéro d’immatriculation (licence) 013 23 0012 Caution APST / RCP Hiscox. Une garantie de plus pour vous.

Notre site internet Dahabeya Egypte :
www.dahabeyaegypte.com

Yves BERGAUZY
Portable : 00 33 6 95 96 74 54
Mail : contact@dahabeyaegypte.com


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Tags : Soreceptifs
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