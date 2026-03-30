Privatiser une dahabeya : l’expérience exclusive à proposer à vos clients avec Dahabeya Egypte

Avec ses 18 cabines, la dahabeya Sekhmet est idéale pour les groupes de grande taille. Rénovée en 2025, elle allie confort moderne et charme traditionnel.



Elle propose des croisières au départ de Louxor, avec des itinéraires Louxor / Louxor, ainsi que des extensions possibles vers Hurghada et Le Caire.



Tarif indicatif :

À partir de 9 500 € HT (hors vols)

• 440 € / personne (incluant excursions, guide francophone et repas)