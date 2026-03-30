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Privatiser une dahabeya : l’expérience exclusive à proposer à vos clients avec Dahabeya Egypte


Et si vous offriez à vos clients bien plus qu’un voyage ? La privatisation d’une dahabeya sur le Nil constitue une expérience rare, élégante et profondément immersive. Entre luxe discret, convivialité et découverte culturelle, cette formule séduit une clientèle en quête de moments uniques à partager.


Rédigé par So Réceptifs le Lundi 30 Mars 2026 à 00:05

© So Réceptifs
© So Réceptifs
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Une expérience à vivre ensemble


Toutes nos dahabeyas sont entièrement privatisables, offrant ainsi un cadre idéal pour des voyages sur mesure. Loin des croisières traditionnelles, elles permettent de vivre une aventure plus intime, au fil du Nil, dans une atmosphère chaleureuse et authentique.

Cette formule s’adresse à une grande diversité de profils :

• familles réunies sur plusieurs générations,
• tribus ou familles recomposées,
• groupes d’amis,
• clients CSE ou associations,
• voyageurs souhaitant célébrer un moment particulier (anniversaire, anniversaire de mariage…).

Privatiser une dahabeya, c’est créer un espace à soi, propice au partage et à la convivialité, tout en profitant d’un service haut de gamme.

Dahabeya Sekhmet : capacité et confort

Avec ses 18 cabines, la dahabeya Sekhmet est idéale pour les groupes de grande taille. Rénovée en 2025, elle allie confort moderne et charme traditionnel.

Elle propose des croisières au départ de Louxor, avec des itinéraires Louxor / Louxor, ainsi que des extensions possibles vers Hurghada et Le Caire.

Tarif indicatif :
À partir de 9 500 € HT (hors vols)
• 440 € / personne (incluant excursions, guide francophone et repas)
Dahabeya Sekhmlet © So Réceptifs
Dahabeya Sekhmlet © So Réceptifs

Dahabeya Papyrus : élégance contemporaine

Construite en juin 2024, la dahabeya Papyrus dispose de 12 cabines et offre une expérience raffinée dans un cadre récent et soigné.
Les itinéraires proposés sont également au départ de Louxor, avec possibilité d’extensions vers Hurghada et Le Caire.

Tarif indicatif :
À partir de 10 500 € HT (hors vols)
• 440 € / personne (incluant excursions, guide francophone et repas)
Dahabeya Papyrus © So Réceptifs
Dahabeya Papyrus © So Réceptifs

Dahabeya Yalla Bina : flexibilité et intimité

Plus intimiste avec ses 10 cabines, la dahabeya Yalla Bina, construite en 2024, se distingue par la flexibilité de ses itinéraires.
Elle propose des croisières de 5 ou 7 nuits entre Louxor et Assouan, avec des extensions possibles.

Tarif indicatif :
À partir de 9 300 € HT (hors vols)
• 390 € / personne (incluant excursions, guide francophone et repas)
Dahabeya Yalla Bina © So Réceptifs
Dahabeya Yalla Bina © So Réceptifs

Dahabeya Saray El Nil : charme historique

Véritable bijou, la Saray El Nil est une “boutique dahabeya” de 10 cabines datant de 1882 et entièrement rénovée en 2025.
Elle propose des croisières de 5 nuits entre Louxor et Assouan, avec possibilité de privatisation sur 7 nuits.

Tarif indicatif :
À partir de 10 300 € HT (hors vols)
• 500 € / personne (incluant excursions, guide francophone et repas)
Dahabeya Saray El Nil © So Réceptifs
Dahabeya Saray El Nil © So Réceptifs

Une production 2026 à découvrir

Ces offres s’inscrivent dans le cadre de notre production 2026 Voiles sur le Nil, pensée pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante, en quête d’authenticité et d’expériences exclusives.
Pour en savoir plus et construire un projet sur mesure, n’hésitez pas à découvrir notre site web.

Privatiser une dahabeya : l’expérience exclusive à proposer à vos clients avec Dahabeya Egypte
SO VOYAGES Numéro d’immatriculation (licence) 013 23 0012 Caution APST / RCP Hiscox. Une garantie de plus pour vous.

Notre site internet Dahabeya Egypte :
www.dahabeyaegypte.com

Yves BERGAUZY
Portable : 00 33 6 95 96 74 54
Mail : contact@dahabeyaegypte.com


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Tags : Soreceptifs
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