Egypte : "Il faut absolument que les vendeurs soient formés sur la destination"

Beaucoup de TO vont annoncer leur retour sur la destination

L’objectif, c’est d’avoir entre 500 000 et 600 000 visiteurs français à fin 2024

» se félicite Alphonse Philippe. Alors que Top of Travel a annoncé son grand retour sur l’Egypte , Raouf Benslimane, à la tête du groupe Thalasso N°1 - Ô Voyages, s’est aussi positionné en s’entourant d’un « super réceptif ».NG Travel via ses différentes marques sera également bien présent. Attendu depuis plus de vingt ans,(Grand Egyptian Museum, le GEM), non loin des pyramides, devrait également générer un surcroit d’intérêt pour la destination.» affirme Alphonse Philippe.Au global, l’Egypte qui recense annuellement 15 millions de visiteurs et espère d’ici un an franchir la barre des 18 millions.