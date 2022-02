Emploi : comment s’adaptent les petites agences ?🔑

« Une personne a démissionné pour se reconvertir dans les assurances, elle ne voyait pas la fin de cette crise. Et maintenant, elle ne travaille plus le samedi et finit plus tôt.



Nous sommes deux au sein de l’agence. J’ai toujours une collaboratrice très motivée, malgré le contexte. Il y a de quoi baisser les bras. Actuellement, elle bénéficie toujours d’un jour et demi de chômage partiel. L’agence est fermée deux demi-journées supplémentaires. On travaille sur rendez-vous, un mode de fonctionnement que l’on va conserver.



Actuellement, nous avons énormément de demandes de devis. Si on garde ce rythme de croisière, il faudra penser à recruter. Mais c’est compliqué. On ne peut pas embaucher des intérimaires pour faire de la vente, le métier est trop technique. Les grands réseaux peuvent recruter et faire tourner leur personnel sur les points de vente, pas moi.



Et puis, on ne va pas s’emballer comme en septembre ou novembre l’an dernier, pour reprendre une gifle le mois suivant, suite à l’arrivée d’un nouveau variant. Si on n’apprend pas à vivre avec le covid, on ne s’en sortira pas dans nos jobs.



Je vais attendre 2023 avant de réfléchir à embaucher. »