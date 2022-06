En France qui prend l'avion et part en voyage ?

Pour 41% des Français, les vacances ne leur ont pas manqué, durant le covid.



" Dans le détail, ce sont les plus jeunes et notamment les 18-24 ans qui ont le plus ressenti ce manque (67%) ainsi que les cadres (74%), les diplômés du supérieur (74%) et les habitants de l’agglomération parisienne (64%), témoignant du caractère très inégal des voyages dans l’imaginaire collectif, " explique la Fondation.



Les disparités sont bien réelles en France, puisque 72% des personnes gagnant plus de 2 500 euros par mois ont ressenti un manque de voyage durant la pandémie.



Le taux s'effondre à 49% chez les plus modestes (salaire entre 900 et 1 300 euros par mois). C'est surtout chez les Français qui prennent l'avion régulièrement que ce manque est exacerbé (95%).