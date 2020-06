EnsembleEnTouteSécurité : Siblu joue la carte de la réassurance

"Suite aux dernières annonces du gouvernement, les réservations reprennent de façon dynamique, précise Mikael Quilfen.



i[Nous sommes très heureux de voir que les Français ont toujours envie de partir en vacances !



Bien que les mois de réservations perdus vont être difficilement rattrapables, nous restons optimistes pour la saison.



En effet, si on compare ces dix derniers jours avec la même période l’an dernier, on observe deux fois plus de recherches qu’avant le 28 mai.



Mais plus que jamais, on sent bien que les réservations de cette saison se feront à la dernière minute car les français ont besoin de temps pour s’informer avant de choisir leur lieu de vacances.



Il est indispensable que les professionnels du tourisme rassurent les clients pour qu’ils puissent choisir leurs lieux de vacances et réserver sereinement

"]i explique le directeur marketing et communication de Siblu