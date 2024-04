Envolez-vous vers Boston avec le vol inaugural de JetBlue et découvrez les nouveautés rafraichissantes de Mint© !

Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement réussi de notre tout nouveau vol direct entre la ville lumière et Boston ! Le 4 avril dernier, une journée mémorable a marqué le début de cette passionnante nouvelle liaison aérienne.



Lundi 22 Avril 2024

Premier Vol, Première Équipe, Premier client ! Les festivités ont commencé dès l'aube à l'aéroport, où nous avons eu l'honneur de couper le ruban inaugural en présence de nos invités spéciaux et de membres de la direction. C'était un moment rempli d'émotions alors que nous célébrions le début de cette nouvelle aventure.



Après cette cérémonie, nos clients ont embarqué à bord du vol inaugural, emplis d'excitation pour ce voyage historique. Nos équipages ont veillé à ce que cette expérience de vol soit aussi agréable que possible, offrant un service haut de gamme dès le départ.



Nous sommes impatients d'accueillir de nombreux autres clients à bord de notre nouveau vol Paris-Boston et de leur offrir une expérience de voyage exceptionnelle à chaque étape du trajet.



La Mint © : Une Expérience de Voyage Inégalée ● Sièges Entièrement Inclinables : Les clients bénéficient de sièges spacieux et entièrement inclinables, permettant un repos confortable pendant le vol. Chaque siège est équipé de coussins et de couvertures pour un confort optimal.



● Suites et Studios : Tous nos vols transatlantiques proposent des suites privées et des studios individuels, offrant une intimité accrue et un espace personnel pour se détendre pendant le vol.



● Service Haut de Gamme : L'équipage de cabine de JetBlue Mint assure un service attentif et personnalisé, répondant aux besoins et aux demandes des passagers avec professionnalisme et courtoisie.



● Gastronomie Raffinée : Les passagers peuvent savourer une cuisine délicieuse préparée par des chefs renommés, avec une sélection de plat gourmet, des options de vin et de champagne soigneusement sélectionnées pour accompagner le repas.



● Options de Divertissement Avancées : Des écrans individuels haute définition sont disponibles pour chaque passager, offrant une variété de films récents, de séries télévisées, de jeux et de musique pour divertir pendant le vol.



Les Nouvelles Trousse de Toilette Mint : Nous sommes ravis de présenter nos toutes nouvelles trousses de toilette Mint, conçues pour améliorer votre confort et votre bien-être en vol. Inspirées par les besoins des voyageurs modernes, nos trousses de toilette sont remplies de produits soigneusement sélectionnés pour vous offrir une expérience de voyage encore plus agréable. Des produits de soins de la peau de haute qualité aux accessoires de voyage pratiques, chaque élément a été choisi avec soin pour répondre à vos besoins en vol.



Venez découvrir l'expérience JetBlue lors de notre webinaire le 28 mai avec OTT



Ce webinaire sera l'occasion pour nous de partager les dernières nouveautés passionnantes de JetBlue.

Rejoignez-nous pour découvrir les innovations récentes de JetBlue et les opportunités uniques offertes par cette collaboration. Ce sera une session enrichissante où vous pourrez obtenir des informations précieuses.



JetBlue offre la chance de gagner 2 Wonderbox incluant 2 places de théâtre. Restez à l'écoute pour en savoir plus.



► Inscription

Contact commercial

Aurélie Trouillard -

Elvire Lunianga -



Support agences de voyage

Géna Jobet -





