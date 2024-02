Envolez-vous vers la Big Apple avec JetBlue

Prêt à vivre une double dose de l’effervescence new-yorkaise ? Depuis un an, JetBlue vous transporte quotidiennement entre Paris et New York. Et dès le 21 juin 2024, préparez-vous pour un deuxième vol quotidien. Réservez dès maintenant votre billet avec JetBlue.



Rédigé par JetBlue et Voyage en Français le Lundi 26 Février 2024

Voyages d’affaires ou loisirs, découvrez tous les avantages à voyager sur JetBlue entre Paris et New-York. Alors que JetBlue fête son 24ème anniversaire ce mois-ci, la compagnie continue de mener à bien sa mission : réinsuffler de l’humain dans le domaine du voyage. Sur ses vols transatlantiques, l’expérience client reste une priorité absolue pour JetBlue :



● Accès gratuit et illimité à un wifi haut débit.

● Tous les clients peuvent commander des repas personnalisés depuis son siège.

● Offre illimitée de snacks et de boissons alcoolisées ou non

● Plus d’espace pour les jambes en classe économique Core, comparé aux autres compagnies américaines.

● Ecran individuel à chaque siège avec divertissements à bord et accès à la télévision américaine en direct



JetBlue s’efforce de garantir un voyage confortable et agréable à ses passagers, renforçant ainsi son engagement envers une expérience client de qualité.



Découvrez les nouveautés de New York avec Voyage en Français. Explorez les nouvelles merveilles de New York avec "Voyage en français"

New York, ville en perpétuelle évolution, dévoile ses nouveaux trésors. "Voyage en français" vous invite à découvrir ces joyaux à travers une visite guidée inédite, débutant à Pier 57 et serpentant à travers les espaces verts innovants et les sites emblématiques de l'ouest de Manhattan.



Pier 57, point de départ de l'aventure : Notre parcours commence par Pier 57, métamorphosé en 2023 en un espace dynamique mêlant nature et culture. Avec son rooftop park offrant une vue panoramique, sonfood court, et ses espaces dédiés à l'éducation environnementale, Pier 57 est une introduction parfaite à la nouvelle ère verte de New York.



Little Island, un parc flottant sur l'Hudson : La visite se poursuit à Little Island, cette île artificielle étonnante, fruit de l'ingéniosité humaine et de la générosité d'un mécène. Ce parc, semblable à une feuille flottant sur l'eau, offre un espace de détente et de découverte au milieu du fleuve.



Gansevoort Peninsula, la plage en ville : Nous vous emmènerons ensuite à Gansevoort Peninsula pour découvrir la première plage de Manhattan. Cet espace récemment aménagé propose également des zones de fitness et de loisirs, illustrant le désir de New York de créer des espaces publics conviviaux et accessibles.



La High Line, une voie verte suspendue : La visite emprunte la High Line, ce parc linéaire aménagé sur une ancienne voie ferrée aérienne. Ce lieu emblématique, véritable poumon vert suspendu, est un exemple parfait de la réinvention urbaine, offrant des vues uniques sur la ville et des espaces de repos et de divertissement.



Hudson Yards, modernité et innovation : Le voyage se termine à Hudson Yards, symbole du New York moderne avec ses gratte-ciels futuristes, le centre culturel The Shed et la structure en spirale The Vessel. Ce complexe représente le visage avant-gardiste de la ville, alliant architecture, art et espace public.



Avec "Voyage en français", plongez au cœur de l'ancien quartier manufacturier de Chelsea et découvrez comment New York a su intégrer la nature dans son tissu urbain dense. Cette visite guidée vous offre une immersion dans les innovations et la verdure de l'ouest de Manhattan, révélant une facette inattendue de la ville.



Rejoignez-nous pour une expérience unique, à la découverte des nouveaux espaces verts et des projets urbains qui façonnent le New York de demain. Voyage en français vous promet une aventure mémorable, entre histoire, nature et modernité :



Plan de vol JetBlue :

Contact Contact commercial

Aurélie Trouillard -

Elvire Lunianga -



Support agences de voyage

Géna Jobet -





Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyage : Aurélie Trouillard - aurelie.trouillard@flyjetblue.eu Elvire Lunianga - elvire.lunianga@flyjetblue.eu Géna Jobet - info.france@flyjetblue.eu Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyage : jetblue-fr.agentworld.com

