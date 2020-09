Espagne : sur les 1,8 million de plagistes cet été à Benidorm, seulement 6% d'étrangers

Si les plages du sud de la France ont connu un certain succès, l'été des plages des pays voisins fut plus nuancé, même si la foule a été au rendez-vous.



Habituellement bondées, les plages de la station balnéaire Benidorm ont connu un été particulier. Ainsi, pour limiter le risque d'infection au virus, des mesures strictes ont été mises en place.



L’aménagement de plus de 5000 parcelles et la création d’une plateforme de réservation (+121.000 réservations pour la plage du Levante) ont permis à 1,8 million d’usagers de profiter du sable fin des plages urbaines de Benidorm.



Un pic a même été atteint le 15 août dernier avec 43.610 usagers.



Si les résultats sont plutôt encourageants, les commerçants espagnols ont été privés en très grande partie de la clientèle étrangère notamment anglaise et allemande.