Estérel Côte d’Azur Tourisme Sorties et séjours Groupes sur mesure dans l’est Var, entre Cannes et Saint-Tropez

Estérel Côte d’Azur tourisme est l’agence de développement et de promotion touristique de 14 communes de l’Est Var. Elle est dotée d’un service Groupe réceptif, répondant à tout type de demande groupe. Elle possède également un service Production proposant des excursions thématiques et des séjours sur mesure pour faire découvrir à nos clients les richesses et les petits trésors cachés de la destination.



ESTEREL CÔTE D’AZUR TOURISME



2004



APST



IM083120011



Estérel Côte d’Azur est une destination nature et préservée, à taille humaine, qui s’étend sur 14 communes du Var Est, entre Terre & Mer. Elle dispose d’une offre diversifiée et complémentaire entre stations balnéaires renommées (Saint-Raphaël, Fréjus) et villages provençaux authentiques (Roquebrune-sur-Argens et les villages perchés du Pays de Fayence).



Agence de promotion touristique dotée d’un service groupe, nous travaillons étroitement avec 300 professionnels du tourisme ainsi qu’avec nos offices de tourisme partenaires.

Nous nous faisons le référent pour la gestion de vos événements et ne prenons aucun frais de dossier, quel que soit votre profil : groupes loisirs pour vos voyages et excursions, groupes sportifs, marché MICE pour votre événement d’affaires.



Amoureux de notre région, nous en recherchons constamment les nouveautés et les pépites afin de vous proposer des offres originales, sortant des sentiers battus. Véritable terrain de jeu et de découverte, elle nous permet de répondre à toutes vos envies : une activité fun, une visite guidée insolite, une excursion terroir originale chez nos producteurs, un séjour d’affaires au grand air, un déjeuner à la découverte des saveurs locales, une soirée dans un lieu méconnu et intimiste, un spot pour pratiquer votre sport favori…



Amoureux de notre région, nous souhaitons vous faire découvrir le meilleur



Un interlocuteur unique pour la gestion globale de votre projet : nous cherchons à votre place dans notre réseau de professionnels, à partir de vos envies et vos besoins pour un gain de temps considérable et des solutions multiples.



Véritable référent de la destination, nous mettons notre expertise locale à votre disposition pour vous faire vivre vos plus belles expériences : nous connaissons nos professionnels, les sélectionnons minutieusement, les visitons régulièrement, les accompagnons. Nous travaillons en étroite collaboration avec les offices de tourisme du territoire.



Nous vous offrons le choix grâce à nos 300 professionnels hébergeurs, loisirs, terroir, gastronomie, visites culture & patrimoine, restaurateurs.



Nous nous adaptons : à vos besoins et attentes en décomposant nos offres afin de les remanier à votre convenance, à l’évolution des tendances en trouvant de nouveaux partenaires et offres à vous faire partager.



Groupes

Groupes scolaires

Incentive

PMR

Accueil

Adaptabilité

Circuit

Conférences

Congrès

Hébergement

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Carnaval

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Œnologie

Petit train

Plongée

Randonnée

Snorkeling

Sport

Vélo





Sur les traces de Louis de Funès

Journée

42.50€ / personne – Base 10 personnes

Cette sortie Groupe à la journée vous permettra de rentrer dans l'univers émouvant de Louis de Funès en visitant son tout nouveau musée dédié, unique en France, puis vous mènera le long de la magnifique Corniche d'Or en bus, au pied du célèbre massif de l’Estérel

Entre saveurs et senteurs

Journée

36.50€ / personne – Base 20 personnes

Profitez de cette excursion à la journée dans le village médiéval de Roquebrune-sur-Argens pour faire travailler vos 5 sens : chocolaterie, orchidées, maison du terroir, vins de Provence...

→ En savoir plus

Les plus beaux spots d’Esterel Côte d’Azur

4 jours / 3 nuits

Dès 225 € / personne - Base 20 personnes

3 jours pour découvrir les plus beaux sports de la destination : les calanques rouges flamboyantes de l’Estérel, les vestiges romains de Fréjus, le terroir de nos villages provençaux



Horaires : 09h à 12h - 14h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Italien



Vos contacts :

Sabrina CIRILLO

Responsable Production

scirillo@esterel-cotedazur.com

Tel : +33 (0)4 94 19 10 65



Site web : www.esterel-cotedazur.com



