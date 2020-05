Et si le Coronavirus avait réglé d'un coup tous les "problèmes" du tourisme ?

Bien que la situation soit totalement incertaine et que beaucoup de problèmes soient bien loin d’être réglés (malgré les annonces gouvernementales), la perspective de boucler nos valises semble d’autant plus séduisante qu’il faut bien le reconnaître, la pandémie a eu pour conséquence secondaire de redessiner les contours de la planète et en particulier de la planète tourisme.



On ne savait plus comment régler les problèmes de « sur-tourisme », c’est fait, les voici réglés. Nous vivrons une époque bien heureuse de « sous-tourisme » car les gouvernements ne sont pas prêts à rouvrir les frontières et à laisser déambuler des millions de curieux dans leurs territoires.



Même constat dans l’aérien. Trop d’avions, trop de nuisances, trop de pollution constituent l’un des maux de notre monde en proie à une agitation incontrôlée. Le mouvement du « Flygskam » ( la honte de voler) lancé par l’égérie de la lutte contre le climat, n’a même plus besoin de meetings et manifestations géantes pour se faire entendre.



De fait, les avions sont cloués au sol et la pollution de l’air est en train de régresser de façon drastique. Le ciel redevient bleu, nous respirons mieux, les plantes et les animaux peuvent enfin regonfler leurs poumons, et les maladies respiratoires s’atténuent.