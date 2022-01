Eté 2022 : une brochure unique pour Club Marmara et Club Lookéa

A côté de la brochure, TUI vient d'éditer le 2e numéro de son L’infiniment conçu pour les agents de voyages et les voyageurs en quête d’inspiration et d’expériences sensorielles.Ce nouveau numéro est dédié àà travers des voyages en Arabie Saoudite, dans l’Ouest Américain, au Sri Lanka, au Japon… dans la collection Nouvelles Frontières, Club Lookéa et Club Marmara.Il contient 12 expériences en road- trip sur la Route 66, à la rencontre des Himbas en Namibie et des gorilles en Ouganda, sur la Route des Trolls, etc. et 11 rubriques éditoriales pour s’inspirer, s’immerger et s’informer.A cela s'ajoutent 4 interviews : un producteur de café en Colombie, des guides en Ouganda et au Costa Rica, un ranger dans le Yosemite et 17 flashs codes coup de cœur et 32 vidéos inspirantes à découvrir.