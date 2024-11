Etihad Airways : 5000 sièges hebdo avec le retour de l'A380 à Paris 🔑

Le retour de l'A380 à Paris et nos plans d'expansion du réseau, notamment l'augmentation des fréquences à deux vols quotidiens toute l'année vers Milan, Rome, Manchester, Francfort, Munich, Zurich, Barcelone et Madrid, démontrent notre forte dynamique de croissance en Europe.



Cette capacité accrue reflète la demande croissante que nous observons en France, avec d'autres annonces passionnantes à venir d'ici fin 2024

« Jusqu’à maintenant nous étions plutôt calmes »,

une destination clé

. » a précisé Arik De, Directeur des revenus et directeur commercial d'Etihad Airways.De l’aveu même des responsables d’Etihad, Grégoire Becouze , directeur régional Europe, Mohamed Boutiche , directeur pays France et, directeur numérique que TourMaG a rencontré cette semaine à Paris, la compagnie d'Abou Dhabi, était jusqu’à maintenant plus discrète que ses deux rivales du Golfe en matière de communication.nous a avoué Franck Meyer, en s’empressant d’ajouter que le moment était venu pour les nombreuses annonces en prévision.Concernant la France, il s’agit d’apporter des réponses à une forte demande. Déjà en juin dernier, une nouvelle ligne avait vu le jour avec unpour la saison d’été.Quant à Paris, «» du réseau d’Etihad,Les deux appareils, avec l'expérience signature First Class d'Etihad disponible sur toutes les fréquences.L'A380 propose, dont neuf First Apartments, 70 Business Studios et 405 sièges Economy Smart avec 68 options d'espace supplémentaire pour les jambes, tandis que le Boeing 787-Dreamliner dispose de 8 First Suites, 28 Business Studios et 190 sièges Economy Smart.D’ailleurs, pour répondre aux besoins de développement en termes de transport de passagers et de marchandises et avec la volonté de devenir l’un des premiers hubs aériens au monde, la capitale des Émirats arabes unis développe Sheik Zayed son aéroport principal.Son nouveau terminal permettant de doubler son flux de passagers et notamment les liaisons avec la France, a été inauguré récemment.