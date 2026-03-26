Explora Journeys modifie les itinéraires d’EXPLORA II pour l’hiver 2026-2027

Explora Journeys a décidé de maintenir EXPLORA II en Méditerranée pour l’hiver 2026-2027, renonçant à son déploiement initial au Moyen-Orient.
Cette décision a été prise en amont afin d’apporter davantage de visibilité aux passagers et aux professionnels du tourisme, dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques.
Le navire proposera désormais des itinéraires en Méditerranée occidentale, avec des escales notamment à Funchal, Casablanca ou encore Ibiza, ainsi qu’en Afrique du Nord.
Cette décision a été prise en amont afin d’apporter davantage de visibilité aux passagers et aux professionnels du tourisme, dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques.
Le navire proposera désormais des itinéraires en Méditerranée occidentale, avec des escales notamment à Funchal, Casablanca ou encore Ibiza, ainsi qu’en Afrique du Nord.
Une adaptation de l’offre centrée sur l’expérience client
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Avec ces nouveaux itinéraires, Explora Journeys entend proposer une expérience différente de la Méditerranée en hiver, caractérisée par une fréquentation plus faible et des conditions de visite plus calmes.
À bord, l’offre reste axée sur une expérience premium, avec des suites face à la mer, des espaces de détente et des programmes bien-être.
Les passagers concernés par ces changements, ainsi que les conseillers en voyages, seront contactés directement et bénéficieront de solutions adaptées.
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