Explora Journeys modifie les itinéraires d’EXPLORA II pour l’hiver 2026-2027

Avec ces nouveaux itinéraires, Explora Journeys entend proposer, caractérisée par une fréquentation plus faible et des conditions de visite plus calmes.À bord, l’offre reste axée sur une expérience premium, avec des suites face à la mer, des espaces de détente et des programmes bien-être.Les passagers concernés par ces changements, ainsi que les conseillers en voyages, seront contactés directement et bénéficieront de solutions adaptées.