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Explora Journeys modifie les itinéraires d’EXPLORA II pour l’hiver 2026-2027

Le navire restera en Méditerranée, abandonnant son déploiement initial au Moyen-Orient


Explora Journeys annonce un ajustement des itinéraires d’EXPLORA II pour la saison hiver 2026-2027. Initialement prévu au Moyen-Orient, le navire opérera finalement exclusivement en Méditerranée entre novembre 2026 et mars 2027, dans un contexte d’incertitude régionale.


Rédigé par le Vendredi 27 Mars 2026 à 16:09

EXPLORA II restera en Méditerranée pour l’hiver 2026-2027 - Photo : MSC Croisières
EXPLORA II restera en Méditerranée pour l’hiver 2026-2027 - Photo : MSC Croisières
ôvoyages
Explora Journeys a décidé de maintenir EXPLORA II en Méditerranée pour l’hiver 2026-2027, renonçant à son déploiement initial au Moyen-Orient.

Cette décision a été prise en amont afin d’apporter davantage de visibilité aux passagers et aux professionnels du tourisme, dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques.

Le navire proposera désormais des itinéraires en Méditerranée occidentale, avec des escales notamment à Funchal, Casablanca ou encore Ibiza, ainsi qu’en Afrique du Nord.

Une adaptation de l’offre centrée sur l’expérience client

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Avec ces nouveaux itinéraires, Explora Journeys entend proposer une expérience différente de la Méditerranée en hiver, caractérisée par une fréquentation plus faible et des conditions de visite plus calmes.

À bord, l’offre reste axée sur une expérience premium, avec des suites face à la mer, des espaces de détente et des programmes bien-être.

Les passagers concernés par ces changements, ainsi que les conseillers en voyages, seront contactés directement et bénéficieront de solutions adaptées.

A lire aussi : Explora Journeys mise sur une campagne internationale de publicité décalée

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Tags : explora journeys
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