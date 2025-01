Explora Journeys présente son offre « Océans »

Explora Journeys est la nouvelle marque du groupe MSC, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse, et a été créée au cœur de l'hospitalité de luxe suisse. En s'appuyant sur les 300 ans d'héritage maritime de la famille Aponte, la marque est née de la volonté transformer les croisières haut de gamme en voyages en mer d’exception pour une nouvelle génération de voyageurs exigeants. L'ambition de la marque est de créer un "Ocean State of Mind" qui reconnecte les hôtes à la mer, à eux-mêmes et à d'autres personnes partageant les mêmes valeurs, tout en proposant des itinéraires qui mélangent des destinations emblématiques et des ports confidentiels, pour un voyage qui invite à la découverte sous toutes ses formes. Inspiré par l'héritage européen de la compagnie, Explora Journeys offrira à ses hôtes un nouveau style de voyage en mer : une expérience immersive de l'océan et une hospitalité raffinée et discrète.



La flotte

Équipée des dernières technologies environnementales et marines, la flotte d’Explora Journeys sera composée de six navires d’ici à 2028, en commençant par EXPLORA I en mer depuis le 24 juillet 2023.



EXPLORA I dispose de 461 suites, penthouses et résidences en bord de mer, conçues pour être des "Homes at Sea" - des chez-soi en mer, chacune dotée d’une terrasse privée et offrant une vue imprenable sur l'océan, un choix de onze expériences culinaires à travers six restaurants ainsi qu’un dîner en suite, Chef's Kitchen, douze bars et salons (huit intérieurs et quatre extérieurs), quatre piscines, de vastes ponts extérieurs avec 64 cabanas privées, un espace bien-être, et des divertissements raffinés.



EXPLORA II est entré en service en le 12 septembre 2024. EXPLORA III entrera en service en 2026 et EXPLORA IV en 2027, les deux navires étant propulsés au GNL. EXPLORA V et EXPLORA VI entreront en service respectivement en 2027 et 2028.