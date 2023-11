Explorer, une appli pour découvrir le domaine des 3 Vallées autrement

Le skieur, après son inscription, visualise la carte du domaine découpée en 7 zones avec des points d’intérêts localisés. On y retrouve des panoramas, des pistes mythiques, des spots pour découvrir la faune, des espaces ludiques, etc.



Avec cet outil, le skieur peut s’inspirer et choisir ses destinations selon ses besoins tout au long de son séjour. Il peut ajouter des points à visiter ou explorer une liste de points d'intérêts

Disponible sur mobile (Progressive Web App) et en physique sur le domaine,", précise Insign.Par la suite, le skieur est invité à se rendre sur les points d’intérêt pour les valider par géolocalisation sur son mobile. Au fur et à mesure de ses découvertes,, participe à des challenges et augmente sa cagnotte de points.Pour cette première saison, les 3 Vallées offriront des forfaits de ski aux meilleurs explorateurs.Pour rappel, le domaine des 3 Vallées, situé en Savoie, est le plus grand domaine skiable du monde relié skis aux pieds, avec. Il est composé de 7 stations : Courchevel, Méribel, Brides-les-Bains, Les Menuires, Saint-Martin-de-Belleville, Val Thorens et Orelle.