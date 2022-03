FC4FANS.com et ses membres ouvrent leurs portes aux réfugiés ukraniens

Selon le communiqué de la plateforme "Chaque petit geste, chacun à son échelle et dans la mesure de ses possibilités, fera la différence.



Vous pouvez faire des dons aux associations, envoyer du ravitaillement mais aussi ouvrir votre porte aux réfugiés, en toute sécurité, grâce à FC4FANS, afin de lutter contre ce drame humanitaire.



Nous appelons tous les Européens à la mobilisation. Unissons-nous, dans un élan de solidarité pour soutenir et accueillir nos voisins européens.

Soutenons la démocratie et sauvons l’Ukraine !"