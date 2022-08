FUTUROSCOPIE - Giuseppe Verdi ou la promotion exceptionnelle de l’opéra en Italie 🔑

Connue dans le monde entier pour sa musique classique et pour l'opéra en particulier, l’Italie a donné naissance à des musiciens célèbres qui ont laissé des traces profondes dans les territoires où ils ont vécu ou travaillé. Des traces exerçant toujours fascination, intérêt et admiration parmi les touristes mélomanes et de plus en plus, parmi les profanes, attirés par un nom, une bribe d’histoire, une notoriété, quelques grands airs… Visites de maisons natales, de tombes, festivals, manifestations diverses, rencontres dynamisent cette mémoire musicale et la transforment en une offre touristique plus ou moins sophistiquée sur laquelle deux régions s’illustrent : l’Émilie et les Marches. Toutes deux ont en effet créé des véritables réseaux sur le thème de l’opéra. En Émilie par exemple, c’est Giuseppe Verdi, le chef d’orchestre Arturo Toscanini, le ténor Luciano Pavarotti, la soprano Renata Tebaldi qui sont à l’honneur. Dans les Marches, ce sont les compositeurs Gaspare Spontini, Pergolèse et Gioacchino Rossini ainsi que le ténor Beniamino Gigli qui tiennent le devant de l’affiche. A titre d’exemple, voici la démarche mise en place autour de Giuseppe Verdi, le célébrissime maestro. Elle démontre que, passionnée par la musique, l’Italie cherche à préserver et mettre en valeur son immense patrimoine musical tout en tirant les revenus nécessaires à cette immense tâche dont profitent les Italiens et des millions de touristes internationaux. Et, il semble bel et bien que cette démarche promotionnelle témoigne de plus de constance et de créativité que celle d’autres destinations.

Mardi 23 Août 2022

