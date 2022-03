FUTUROSCOPIE - Presse touristique : "Il faut se diversifier" selon Sandrine Mercier 🔑

Au détour du monde

Le grand basculement est intervenu vers la fin du millénaire. Peu à peu, nous sommes passés sur France Inter, d’émissions réalisées avec un vrai budget à des émissions qui ne devaient plus rien coûter à la radio.L’émission «» que je faisais depuis dix ans, avec un certain succès (400 000 auditeurs par semaine) a été contrainte de trouver des partenaires payants pour survivre. On est donc passé d’un travail normal de journaliste à un travail de quémandeur. Il fallait que l’émission ne coûte plus rien à la chaîne. C’est dire la haute estime dans lequel on tenait le tourisme.J’ai donc quitté la radio et créé un magazine de voyages :, en 2010. Mais, c’était déjà trop tard. La publicité n’était pas au rendez-vous.Les médias gratuits notamment sur Internet avaient accompli leur travail de sape du papier qui survit très difficilement aujourd’hui, malgré quelques titres phares à l’abri du besoin dans de grands groupes. Il a donc fallu se diversifier, et mettre nos compétences de journalistes au service d’opérateurs touristiques surtout territoriaux ayant besoin de contenu.On a donc réduit la voilure du magazine passé en trimestriel et on a dû fournir du contenu à des magazines touristiques départementaux comme le Tarn par exemple, la Loire, la Somme…On a aussi créé de nouveaux concepts de guides. En particulier pour Michelin, la collection Food and Travel. Et puis, venant de la radio, je fais des spots radio comme pour la Wallonie par exemple, ainsi que des podcasts. On a même monté un studio A/R dédié à cette activité qui est de plus en plus demandée par les destinations soucieuses de trouver d’autres canaux de communication.Nous avons une équipe et nous travaillons pour la Flandre ou le Canada par exemple tandis que nous faisons notre propre vitrine sonore pour le magazine en podcast.