Futuroscopie - La presse touristique, un avenir improbable 🔑

… Dès les premiers pas du numérique, la presse du monde entier a changé de visage.



C’était il y a une vingtaine d’années. Le Web ouvrait grands ses canaux et faisait circuler à des vitesses jamais atteintes, des millions d’informations.



Le tout, à un coût zéro. L’heure était à la frénésie high tech. Le journaliste pouvait glaner des informations sans bouger de son fauteuil et le lecteur aussi.



Mieux, quelques années plus tard, le Web devenait 2.0 et se révélait carrément interactif.



On pouvait alors discuter avec la terre entière. Et c’était la toute première fois dans l’histoire qu’une telle performance était possible. L’enthousiasme était à son comble.



Y compris pour les attachés de presse qui n’avaient plus à mettre sous enveloppes, coller des timbres, d’aller à la Poste pour envoyer des communiqués. On les diffusait en un click et les journalistes n’avaient plus qu’à les lire, les yeux rivés sur leurs écrans. Beau temps pour les communicants délivrés d’une galère. Sale temps pour les journalistes ? Pas encore vraiment. Les premiers temps du Web ont été porteurs de progrès en qualité et rapidité.



Quel bonheur de trouver une information à la seconde grâce aux services attentionnés de Google, de visionner une vidéo et des images sans avoir à chercher des numéros de téléphone, appeler, attendre etc.



Mais, les bloggers, les influenceurs et autres instagrameurs ou Tik tokers étaient en embuscade. Non professionnels, ils disposaient pourtant et disposent toujours d’un formidable pouvoir, celui de diffuser à grande échelle leurs écrits, leurs photos, leurs vidéos sur les fameux réseaux sociaux. De plus, ils ne coûtaient rien aux destinations qu’ils décrivaient ou si peu.



La guerre était ouverte. Elle dure toujours entre une presse tributaire du papier, de ses délais et de ses coûts de fabrication et de fonctionnement et des médias délivrés de toutes contraintes matérielles à la diffusion démultipliable donc illimitée, sans commune mesure avec celle d’un magazine !



La guerre était d’autant plus inégale que la presse elle-même n’a rien trouvé de mieux à faire que de se tirer une balle dans le pied en mettant en place des versions numériques d’ informations gratuites.



Des informations qui ont vite couru le risque de devenir du copié-collé de communiqués, de piètre qualité et de plus en plus standardisées. Pourquoi ?



Pour occuper le terrain, être vue à défaut d’être lue, et engranger de la publicité selon le modèle mis en place après-guerre selon lequel la presse passait par la publicité et que la publicité passait par des diffusions exponentielles.