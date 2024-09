Faillite My Little Trip : des clients sur le carreau malgré la garantie ? 🔑

My little Trip a cessé son activité et ne rembourse personne !! J'ai 900 euros qui ont été prélevés par eux et le voyage est annulé"

"Cette société vient de faire faillite. On a 800€ dans leurs caisses puisqu’ils ont annulé notre trip de juin 2024 et ils ont continué à prélever. Et on devait partir dans deux semaines (début octobre 2024) et on reçoit un mail que la société coule"

"Après 1 an d’abonnement à MLT, et 4 voyages (Lisbonne, Prague, Malte et Majorque) nous apprenons leur fermeture, quelle tristesse… 😔 nous devions repartir en novembre avec notre fille de 5 ans. MERCI à MLT pour ces 4 trips qui ont été géniaux !"

Ils étaient déjà au courant qu'ils allaient arrêter l'activité, et pourtant nous avons payé"

Suite à cette annonce, de nombreux commentaires ont été publiés sur les sites d'avis en ligne par des clients déçus et mécontents.s'agace un des clients.ajoute cet autre abonné.D'autres sont moins virulents, ils regrettent même la fermeture du site :Ce qui agace certains clients également, c'est qu'ils ont payé des frais de modification de leur voyage, seulement 3 jours avant la liquidation judiciaire... "nous explique un client.