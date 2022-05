Quelles options pour exercer en France sans garantie financière ? 🔑

Je sais que ce sujet est une inquiétude des professionnels du tourisme, car ils estiment qu'ils ont fait des efforts pour obtenir une garantie financière et être immatriculés.



Si le problème n'est pas nouveau, il pourrait s'amplifier à cause de la crise Covid...



En particulier de la part de personnes qui vont faire le même travail qu'un professionnel du tourisme - à savoir monter un voyage mais tout seul, en allant piocher dans le marché - et qui vont ensuite envoyer au client un lien de paiement qu'il devra activer lui-même.



Tout ceci en dénigrant le travail des agents de voyages, pour se faire valoir. Ils vont notamment avancer comme argument que « chez eux c'est mieux », « qu'il n'y a pas d'intermédiaire » et « qu'ils ont beaucoup voyagé dans le monde et font profiter à leurs clients de leur expérience ».



Juridiquement, il y a un vrai souci pour le consommateur, car il a finalement face à lui un intermédiaire de plus, mais aussi parce qu'il se retrouve dans la même situation que s'il avait pioché lui-même un peu partout sur Internet. Or, en cas de difficulté, il n'y aura personne pour être responsable (de plein droit pour l’ensemble des services fournis), contrairement à une agence.



Je trouve cette situation beaucoup plus problématique qu'une personne qui va apporter une compétence, voire de la clientèle, à des professionnels qui sont immatriculés, responsables et qui assument.





Donc il n'est pas interdit d'avoir un garant financier qui a son siège en Europe. A noter que « les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France ».



L'idée étant selon le texte de loi, que la garantie puisse être « immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article R. 211-31, le rapatriement des voyageurs ».



