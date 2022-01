Février et Mars 2022 : nouveau séminaire en ligne et en direct

Les utilisateurs sont ravis :

"Le configurateur de voyages propose non seulement des profils de vitesse adaptés aux bus, du minibus au bus à deux étages, mais aussi des hauteurs de passage, des restrictions de poids et même des péages pour toute l'Europe. Les erreurs de planification sont immédiatement signalées et les temps de conduite et de repos peuvent être planifiés. Grâce à l'extension du système à toute l'Europe centrale, les voyages transfrontaliers ne posent plus de problème."