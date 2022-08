Fin abondance : "Il y a un danger social et sociétal" selon Marc Touati 🔑

TourMaG.com - D'ailleurs la dette de la France va se rapprocher des 120% du PIB. Allons-nous pouvoir la rembourser un jour ?



Marc Touati :<span class="podle-arthur"> Nous allons bientĂ´t avoir 3 000 milliards d'euros de dettes publiques.



Heureusement, nous ne la rembourserons pas en une seule fois, ce qui compte, c'est d'au moins rembourser les intérêts chaque année.



Il y a une notion importante dans votre question, c'est la soutenabilité de la dette. Cet endettement génère-t-il assez de croissance pour au moins rembourser ses intérêts ? Depuis 2007, la France n'a jamais eu assez de croissance pour rembourser juste les intérêts.



Même avec des taux à 0%, elle doit continuer à s'endetter. Nous n'y arrivons pas et maintenant que les taux d'intérêt augmentent... la situation se corse.



Le scénario est compliqué. Nous payons juste les erreurs de nos dirigeants, pas seulement d'Emmanuel Macron. Les Français ont été déresponsabilisés, en disant que cette dette n'était pas grave.



Le focus va se porter dans un 1er temps sur la Grèce, l'Italie, le Portugal, puis la France arrive tout juste derrière. Nous sommes dans le top 5 des pays les plus endettés de la zone euro.



TourMaG.com - Vous parlez de la Grèce, un pays sous tutelle du FMI. Malgré tout, le pays revient dans l'oeil du cyclone, comment est-ce possible ?



Marc Touati :<span class="podle-arthur"> Le problème de la Grèce : le pays ne devrait plus être dans la zone euro.



C'est trop couteux pour elle. Les Grecs ont dû faire des efforts importants, mais le PIB est inférieur de 27% à celui de 2008. C'est inadmissible pour les Grecs de vivre avec la richesse de 1998.



Si vous enlevez le tourisme, l'Ă©conomie est relativement faible. Ce n'est pas tout, les Italiens sont aussi en grande souffrance. Le PIB est au niveau de 2 000. Nous parlons de situations catastrophiques.



Je suis un peu inquiet. L'une des grandes conséquences du coronavirus, étant que l'échelle des valeurs est tombée. La valeur travail, de responsabilité, de l'argent, etc.



Nous devons reconstruire et non détruire, cette échelle des valeurs.