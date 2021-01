Fincantieri : le rachat des Chantiers de l’Atlantique abandonné

"La France et l’Italie prennent acte du fait que le contexte économique actuel ne permet pas de poursuivre le rapprochement envisagé entre les Chantiers de l’Atlantique et Fincantieri" ont annoncé dans un communiqué les gouvernements italien et français.



"L’Accord de cession des titres des Chantiers de l’Atlantique, signé par l’Etat français, Fincantieri et Naval Group le 2 février 2018 prendra fin le 31 janvier 2021, après avoir été prolongé cinq fois. Les parties ont décidé de ne pas prolonger une nouvelle fois cet accord " indique le communiqué.



L'incertitude liée à la crise de la covid-19, a ainsi mis fin à ce rapprochement.



L’Etat français reste l’actionnaire principal des Chantiers de l’Atlantique et "soutiendra l’entreprise aussi longtemps que la crise durera."