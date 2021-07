"Fit for 55" : la CLIA soutient le programme d’accélération des efforts de décarbonation

La CLIA Europe s'engage donc à contribuer au débat politique et à mettre à disposition son expertise et son expérience, en partenariat avec tous les acteurs des institutions européennes et des États membres, afin d'accélérer le développement de carburants marins alternatifs qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs de décarbonation de l'UE et de la CLIA.



" L'introduction d'une tarification du carbone ne résoudra pas à elle seule le problème fondamental sous-jacent, à savoir le manque de carburants marins de substitution , a déclaré Ukko Metsola, le directeur général de CLIA Europe.



Une attention politique et réglementaire supplémentaire sera nécessaire pour accélérer le développement de carburants alternatifs et leur mise à disposition pour le soutage dans les ports européens.



Les chantiers navals européens maintiennent leur compétitivité mondiale dans la construction de navires de croisière et font des industries des croisières un modèle de réussite en Europe. Cette réalité offre une opportunité significative de générer une croissance verte et de créer des emplois dans le secteur maritime européen.



L’industrie des croisières exploite des actifs mobiles à l'échelle mondiale : ses navires voguent entre les pays et les continents, en empruntant des itinéraires flexibles et en transitant souvent par les eaux européennes pour des laps de temps limités.



Il convient donc d'accorder une attention particulière à l'évaluation des impacts de "Fit For 55" sur les régions côtières et les îles européennes éloignées qui dépendent fortement du transport de passagers.



Un calendrier précis pour le paquet “Fit for 55” sera capital pour que le secteur maritime européen ait une chance de se remettre de l'impact économique de la crise du COVID-19 ".