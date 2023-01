Flockeo lance son chat, et ça n'est pas un bot : « la Conseillerie »

Nouvelle venue dans cet écosystème, la Conseillerie est créée pour « répondre à un besoin d'aide à la construction d'un voyage éthique et durable » indique Elise Cabane, responsable média de Flockeo.



Concrètement, la Conseillerie permet aux voyageurs de poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur un voyage responsable.



« Cela peut aller de "quelle est l'empreinte carbone de mon voyage" à "comment me rendre à tel endroit en train" en passant par "je recherche un logement responsable à tel endroit" explique Elise Cabane.



C'est très large, chacun est libre de nous poser les questions qu'il veut, mais toujours dans l'optique de développer une offre éthique et durable » .



La Conseillerie n'est pas un chatbot : c'est l'équipe qui répond directement, à la fois pour délivrer de vrais conseils - en fait, comme le ferait un agent de voyage, et aussi pour renforcer l'engagement et créer une véritable communauté.



L'équipe promet une réponse en 3 jours ouvrés, ce qui peut paraître long ? Mais qui est surtout le gage d'une vraie réponse, avec des recherches spécifiques.



L'autre objet du chat, c'est aussi de renvoyer vers ses partenaires. En donnant les clés pour un voyage durable, Flockeo propose in fine les logements et agences que l'entreprise a elle-même référencés dans son site. Un avantage commercial, donc, qui renforce leur offre auprès des professionnels.



Une bonne initiative, même si l'on peut regretter que rien n'engage l'internaute à poser des questions spécifiquement autour du voyage responsable, des questions de culture générale ou d'information. Pour lui, c'est un service de chat classique, accessible sur la plateforme en direct, ou via les réseaux sociaux.



Il y a fort à parier qu'il sera utilisé comme tel, pour des questions logistiques liées à l'offre plus que pour mieux comprendre son empreinte. Mais parions aussi que l'échange humain - devenu si rare - permettra au voyageur d'aller plus loin et de changer ses habitudes.