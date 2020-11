Fly Coralway : naissance d’un nouvel opérateur aérien en Polynésie

TourMaG.com - La crise sanitaire sera selon vous passée ?



Olivier Bôle : Je n'ai pas la prétention d'une telle affirmation. Il semble néanmoins raisonnable de penser que d'ici juin 2021, la recherche scientifique et médicale aura permis à un contexte sanitaire évolutif d'atténuer une situation actuelle de crise insoutenable pour beaucoup de communautés et d'économies insulaires.



De nombreux pays du Pacifique vivent du tourisme, activité qui crée une vraie dynamique au bénéfice des populations. La forte réduction de cette activité, et plus généralement des échanges, impactent significativement l'accès à des ressources nécessaires voire cruciales.



Par conséquent, même si des protocoles sanitaires seront maintenus, les frontières devront rouvrir progressivement pour que les échanges et la reprise économique se réorganisent par voie aérienne.



TourMaG.com - Sur certaines lignes, votre réseau sera en concurrence avec Air Calin au départ de Nouméa. Avez-vous négocié avec eux ?



Olivier Bôle : Je souhaite préalablement confirmer le contexte régional des opérations de FLY CORALway et sa seule volonté de structurer un réseau de/vers des hubs régionaux (PPT/NAN/NOU). Des Compagnies historiques sont dimensionnées pour des opérations plus lointaines au moyen d'une flotte adaptée.



A ce titre, nous avons présenté en toute transparence aux opérateurs dont AirCalin et Fiji Airways ou aux autorités actionnaires majoritaires (AirCalin, Air Tahiti Nui, Samoa Airways) les ambitions de notre start-up.



Les prochains exercices seront dédiés à une restructuration de l'activité aéronautique et une restructuration progressive de l'offre aérienne à laquelle nous participerons dans la région aux côtés des opérateurs historiques. Dans cet environnement, nous privilégierons des options de collaboration (commerciale/opérationnelle/technique).



Notre objectif est de nous insérer dans les paysages aéronautiques dans chacun des territoires en contribuant à apporter des solutions durables. En Polynésie française, notre base, nous devrons contribuer au développement touristique en dimensionnant une flotte alternative positionnée entre les longs courriers B787,A350 (TN/AF/UA/BF) et les vols domestiques d'AIR TAHITI.