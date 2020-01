"Flygskam" : la nuit, un train peut en cacher un autre...

flygskam

Partout en Europe, la question taraude les compagnies ferroviaires et les gouvernements.Notamment en Suède d'où le phénomèneest parti. Il faut dire que la fréquentation des vols domestiques a chuté de 10% en 2019 dans le pays.Une mission a d'ailleurs été assignée à l’autorité régulatrice du trafic et gestionnaire du réseau ferré Trafikverket pour relancer un service de trains de nuit, dans le cadre d'un accord de gouvernement conclu en janvier 2019. En France, ils ont aussi disparu peu à peu.Aujourd'hui depuis Paris,Enfin, le Moscou Express relie les capitales française et russe en 38h, à bord de l'EuroNight Train.Alors pourquoi ne pas réinvestir massivement dans ce mode de transport moins générateur de CO2 en France où l'infrastructure est présente mais aussi en Europe.S'endormir à Paris et se réveiller à Venise reste une expérience qui fait partie intégrante du voyage.Alors bien sûr plusieurs défis sont à révéler comme l'explique Arnaud Wieclawski du collectif citoyen Back on Track Belgium dans Voyageons-autrement : proposer une offre concurrentielle avec des tarifs attractifs, un confort digne de ce nom, une offre assez large pour fidéliser les voyageurs, mais aussi et surtout