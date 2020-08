Foix : LaRébenne, l'agence spécialiste des voyages à pied et des séjours vélo en itinérance

Spécialiste de l’organisation de voyages à pied et de séjours vélo (vélo tout terrain, cyclotourisme et vélo de route) en itinérance, LaRébenne est une agence de voyages réceptive, qui depuis 2001, crée ses propres circuits dans les Pyrénées et à l’étranger.Basée à Foix, en Ariège, au cœur des Pyrénées, l’équipe de LaRébenne bénéficie d’une forte expérience de terrain et de partenariats riches et fidèles avec ses prestataires locaux : hébergeurs, transporteurs, loueurs de vélos…Du fait de son expérience dans le milieu des séjours itinérants, l’agence a développé de nombreuses compétences dans ce domaine.Le coup de cœur de l’Équipe de LaRébenne est le Château de Montségur Il est l’un des hauts-lieux de l'histoire du catharisme et fait partie des grands sites de Midi-Pyrénées. Situé dans l'Ariège, Montségur est un château rempli de mystères.Forteresse-sanctuaire du catharisme, il a fait l'objet de nombreux écrits au cours des siècles qui ont suivi les événements de la Croisade.Dressé à 1 207 mètres d'altitude, sur la plus haute partie d'un éperon rocheux appelé "pog", le château de Montségur est classé monument historique depuis 1862.La particularité de ce lieu est qu’il semble avoir été déposé par des mains de géant sur ce piton rocheux, qui est particulièrement impressionnant et visible en venant de Foix.Sur place, on se laisse porter par une ambiance mystérieuse et pleine d’histoire qui nous transporte à l’époque du catharisme avec une vue à 360° sur les montagnes ariégeoises.D'ailleurs, voici tous les circuits que nous proposons, qui passent ou débutent à Montségur (à pied et à vélo) : www.larebenne.com/fr/