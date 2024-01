Formation Sud-Ouest de l’Angleterre le 06 février 2024 avec Abbey Ireland & UK

NB : ce webinaire est exclusivement réservé aux professionnels du tourisme.

Rejoignez-nous pour une formation mardi 6 février 2024 à 11h00.

Des sentiers côtiers tranquilles pour les randonneurs et amoureux de la nature, des années d’histoire à la cathédrale d’Exeter et de nombreux sites UNESCO pour les plus culturels, aux kilomètres de côtes ancestrales le long de la Jurassic Coast du Dorset, ou encore de délicieux fruits de mer le long de la Riviera anglaise pour les plus foodies.Comme d’habitude, nous vous présenterons les régions, des produits et hébergements pour les groupes et les FITs et répondrons à toutes vos questions.