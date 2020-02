Formation des jeunes défavorisés : une première TUI Academy ouvre au Sri Lanka

La TUI Care Foundation a inauguré la première TUI Academy au Sri Lanka. Objectif : proposer des opportunités professionnelles à environ 150 jeunes défavorisés.



Mené en partenariat avec l’organisation Youth Career Initiative, ce projet d’une durée de trois ans associe formation théorique et expérience pratique pour aider des jeunes sri-lankais âgés de 17 à 24 ans à intégrer le secteur du tourisme.



"L’accent est mis sur l’autonomisation des jeunes femmes, afin qu’elles acquièrent la confiance et l’indépendance nécessaires pour se lancer dans la vie professionnelle" indique un communiqué de presse.



Lors de l'inauguration à Ahungalla, Sri Lanka, Mme Dagmar Wöhrl, membre du Conseil d’administration de la TUI Care Foundation, a déclaré : " Les jeunes sont pour nous tous une source d’inspiration. Nous voulons leur donner les moyens de débuter une carrière dans le tourisme et de devenir des professionnels accomplis.



Parce que nous voulons mettre en avant l’autonomisation des femmes et l’égalité des genres, nous souhaitons accueillir parmi nos élèves au moins un tiers de jeunes filles. "