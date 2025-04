Forum des Pionniers 2025 : IA et intermédiation, quelles opportunités concrètes pour les professionnels du tourisme ?

L’ambition du Forum des Pionniers 2025 est claire : transformer l’incertitude technologique en opportunité stratégique. L’IA ne sera pas abordée comme une menace ni un gadget, mais comme une composante du quotidien à apprivoiser, maîtriser, et mettre au service d’une intermédiation plus fluide, plus pertinente, plus responsable.



Tout au long de l’événement, les professionnels pourront confronter leurs visions, partager leurs usages, interroger leurs pratiques. Un espace de dialogue, de co-construction et d’ouverture pour imaginer ensemble les futurs de l’intermédiation — à la fois technologiques et profondément humains.



L’intermédiation ne va pas disparaître. Elle change, elle s’adapte, elle se transforme. Elle se situe désormais au croisement de la technologie, de l’éthique, de la narration et de la relation client. En région Sud, lors du Forum des Pionniers 2025, les professionnels du tourisme auront l’opportunité d’explorer ce nouvel équilibre, d’interroger leurs modèles, et de poser les bases d’un tourisme augmenté… où l’humain, plus que jamais, reste au cœur.