Frais abusifs bagages à main : les associations de consommateurs attaquent 7 compagnies !

Les associations de consommateurs européennes veulent siffler la fin de la récrée !Taille, poids, tarifs, frais... il n'aura échappé à personne que les politiques commerciales des bagages cabine sont une véritable jungle. Les compagnies aériennes appliquent chacune leur tarif, leur frais... et imposent même leur propre taille de bagage !Chez Ryanair, il ne doit pas dépasser les 55 x 40 x 20 cm et les 10 kg, quand chez Transavia il ne doit pas excéder 55 x 35 x 25 cm ! A chaque compagnie, son bagage cabine.Face à cette situation, les associations de consommateurs ont décidé de frapper un grand coup. L’UFC-Que Choisir et la CLCV pour la France et 14 autres organisations membres du Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) saisissent la(CPC), la DGCCRF pour la France, pour