France : Golden Tour lance une brochure pour les agences tricolores

"Pour tout vous dire je n'ai jamais autant travaillé que pendant ce confinement.



Mais ce travail a porté ses fruits puisque nous avons pour toute la France des itinéraires de 3 à 5 nuits qui sont maintenant combinables entre eux. Et toutes les régions sont représentées" .



Une production adaptée aux individuels et petits groupes.



Mais surtout ce que veut faire valoir Nela Dragojevic, c'est l'originalité de ses offres : "Nous savons très bien que les clients peuvent réserver en direct des produits simples, et que les agences et les tour-opérateurs peuvent aussi passer en direct avec les hébergeurs.



Nos partenaires étrangers savent aussi le faire. Nous sommes donc particulièrement aguerris pour trouver des produits originaux qui sortent de l'ordinaire et que l'on ne peut pas trouver partout. C'est notre valeur-ajoutée".