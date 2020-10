France covid-19 : vers de nouvelles mesures plus strictes annoncées mercredi ?

Auce sont 3 communes qui sont reconfinées :Idem enou 120 000 habitants de Rottal-Inn, en Bavière sont aussi confinés tout comme le canton autour de Berchtesgaden. En, si ce n'est pas un confinement total, les habitants doivent tout de même limiter leur déplacement jusqu'au 3 novembre et la majorité des commerces est fermée.Enfin tout comme la France,: l'Espagne de 23h à 6h à part aux Canaries, en Belgique de minuit à 5h sauf à Bruxelles et en Wallonie où il entre en vigueur plus tôt de 22h à 6h.Enque le couvre-feu a été instauré. Enfin en Italie, il est vigueur dans la région de Rome, la Lombardie et la Campanie.D'autres pays ont annoncé un nouveau tour de vis : au Pays-Bas les bars et restaurants sont fermés le soir et la vente d'alcool interdite. La Pologne interdit les mariages et les restaurants et écoles primaires sont partiellement fermés...La Roumanie, la Bulgarie, le Danemark, et la Norvège ont pris de nouvelles mesures qui concernent le port du masque.