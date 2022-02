France : le voyage pourrait gagner 60 000 postes... par rapport à 2019

Et si la France du voyage allait connaître une grande année 2022 ?



Pour le moment les réservations atteignent des niveaux significatifs, sans totalement revenir à ceux de 2019, pour l'ensemble des acteurs en ligne ou en physique, mais pour les spécialistes de la destination France, l'été s'annonce d'ores et déjà intense.



La nouvelle étude du World Travel & Tourism Council (WTTC) a révélé " que le secteur du voyage et du tourisme en France pourrait gagner plus de 60 000 emplois cette année par rapport à 2019, pour atteindre 2,8 millions et dépasser de 2,3 % les niveaux pré-pandémie. "



L'exercice 2019 étant qualifié souvent comme étant historique, pour le tourisme hexagonal.



En 2022, toujours selon l'étude, la contribution du secteur au PIB pourrait atteindre 182 milliards d'euros en 2022.