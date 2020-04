François de Canson, CRT région SUD : "pourquoi pas séduire les agences et les TO français ?"

TourMaG.com - Que représente le secteur du tourisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur et avez-vous d'ores et déjà évalué l'impact de la crise liée au coronavirus sur le tourisme ?



François de Canson : Le chiffre d'affaires du tourisme dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s'élève à 20 milliards d'euros. Le secteur pèse 13% du PIB de notre territoire et représente 143 000 emplois non délocalisables.



Nous sommes au 2e rang national pour l'accueil des clientèles étrangères, au 2e rang pour le tourisme d'affaires et le tourisme est au 2e rang pour le poids de son économie.



Le secteur est aujourd'hui la filière la plus affectée par la crise liée au COVID-19. Elle a été impactée en amont avec un effondrement progressif. Aujourd'hui 98% de l'activité est à l'arrêt. Selon nos estimations, les pertes atteignent les 5 milliards d'euros à ce jour sur l'année 2020 dans notre Région qui est une des zones plus impactées.



TourMaG.com - Comment et quand voyez-vous la sortie de cette crise ?



François de Canson : La visibilité sur ce qui va se passer est faible. Dans le cadre du comité de filière tourisme dont je fais partie, nous sommes en train de co-construire ensemble un plan de relance. Les différentes mesures annoncées par le gouvernement : activité partielle, fonds de solidarité, Prêt Garanti par l'Etat, ordonnance sur l'A-valoir vont dans le bon sens. Nous travaillons encore sur d'autres pistes.



L'exonération des charges, la mobilisation plus massive des assurances, ou encore le report des échéances des prêts bancaires font partie des sujets mis sur la table.



Rien ne pourra exister si nous ne donnons pas du souffle à nos entreprises dans un premier temps, et dans un second temps il faudra être capable de maîtriser l'offre.



La relance se fera de l'intérieur. 90% des Français comptent voyager en France cette année contre 60% habituellement et parmi eux 40% resteront dans la région.



Si nous n'avons pas un flux de réservations importants en ce moment, il est important de noter que nous n'avons pas enregistré d'annulation sur juillet et août. Il y aura une volonté des Français à venir visiter des sites qu'ils connaissent déjà.