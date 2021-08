Région Sud : Renaud Muselier rallume la guerre des CRT et François de Canson explique pourquoi

"Suite au retrait de la Région Sud dans le financement du Comité Régional du Tourisme (CRT) Côte d’Azur France, " explique un communiqué, "plus de 90 élus maralpins et 650 socio-professionnels azuréens du tourisme ont rappelé la nécessité de maintenir une agence de promotion de la Côte d’Azur de proximité, souple et réactive, ayant fait ses preuves depuis plus de 79 ans. "



Le Département des Alpes-Maritimes a souhaité se substituant totalement à la Région dans son financement, soulignant par la voix de plusieurs élus, " la nécessité de maintenir un organisme de promotion touristique azuréen local en charge de la promotion de la destination, de la communication et de l’observation de la Côte d’Azur."



Le Département des Alpes-Maritimes se substituera intégralement à la Région en matière de subvention suite au retrait du financement de la Région Sud-PACA au Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur France et à la reconnaissance du CRT PACA comme unique comité régional du tourisme, votés par les conseillers régionaux lors de l’Assemblée plénière le vendredi 23 juillet dernier.



"Soudaine et inattendue en cette période de crise inédite pour les professionnels du tourisme, cette suppression de subvention régionale de 730 000 euros avait été immédiatement dénoncée par 90 élus, rejoints à ce jour par plus de 650 socio-professionnels du tourisme azuréen qui ont adressé au Président de Région, Renaud Muselier, une lettre demandant le retrait de cette délibération et le maintien du CRT Côte d’Azur France."