Frantz Yvelin : « J’aurais pu sauver Aigle Azur...»

TourMaG.com - Vous avez gardé le silence depuis la crise qui a entraîné la fin d’Aigle Azur à la rentrée 2019. Qu’avez-vous fait depuis et pourquoi vouloir reprendre la parole ?



Frantz Yvelin : J’ai gardé le silence par respect pour les passagers restés bloqués, pour nos anciens fournisseurs, et aussi pour les salariés qui ont perdu leur emploi.



Il aurait été très déplacé de s’exprimer plus tôt. Honnêtement, je voulais prendre un peu de recul. J’en ai profité pour passé une qualif de commandant de bord sur A320 et j’en suis très fier. Apprendre est un très bon moyen d’oublier le reste.



TourMaG.com - Rentrons dans le vif du sujet. Fin août 2019, Gérard Houa, l’un des actionnaires d’Aigle Azur, est à l’origine du fameux « putsch » à la tête de la compagnie. Plus tard, il tentera de racheter la compagnie alors placée en liquidation judiciaire. Vous avez choisi récemment de l’attaquer en justice. Ou en est le procès ? Maintenant que la compagnie n’existe plus, pourquoi ce bras de fer ?



Frantz Yvelin : Ce qu’il a fait est absolument scandaleux et incroyablement illégal. Il faut souligner le caractère inédit en France de la chose. On parle d’un putsch sur une société aussi importante qu’aigle Azur ! Il n’y a pas de précédent.



Vous imaginez un putsch à la tête de PSA ou de Thalles ? C’est un peu comme si vous achetiez 3 actions ADP et que vous débarquiez pour virer Augustin de Romanet de la présidence !



Dans un premier temps, Aigle Azur a porté plainte au pénal le 27 août dernier contre M Houa, Bohn et la société Lu Azur. L’instruction se poursuit à Créteil.



La deuxième affaire est plus personnelle : j’ai engagé une procédure contre les 3 pour préjudice morale et atteinte à mon image. C’est une question de principe pour laver mon honneur. Une première audience aura lieu dans quelques semaines.