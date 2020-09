French Tech Outremer: "un écosystème qui crée de plus en plus d’emplois" selon Emmanuel Macron

Un écosystème qui crée de plus en plus d’emploi, et qui les crée sur tout le sol, Hexagone comme Outremer, avec une répartition qui est de plus en plus équilibrée,

Les entreprises du numérique ont eu un rôle déterminant pendant la crise du Covid-19 !



C’est parce que nous comptons sur elles dans cette phase de relance que 7 milliards d’euros seront investis dans la tech. #FranceRelance pic.twitter.com/lXjWRSVbb7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 14, 2020

Cette soirée fut l'occasion aussi pour le président de réitérer sa confiance à la French Tech." a expliqué Emmanuel Macron.Mieux il a aussi donné un objectif clair au secteur de l'innovation,C'est à dire des start-up valorisées à plus d'un milliard d'euros.Et malgré la difficulté actuelle, les jeunes pousses ne seront pas oubliées,