Funbreizh renforce ses partenariats avec les agences de voyages

Cela fait plus de 10 ans que Funbreizh réveille toutes les envies de voyages et d’événements dans le Grand Ouest de la France.



Experte de la destination, cette agence s’adresse aux entreprises pour l’organisation de leurs séminaires, aux groupes pour leur excursions et aux particuliers pour leurs séjours et voyages dans cette partie de la France.



Considérée aujourd’hui comme le bras armé des agences de voyages qui cherchent des offres packagées de qualité et une vraie relation de confiance, Funbreizh poursuit ses partenariats avec la même exigence qu’au début en innovant toujours plus dans le domaine.