Futuroscope : un parc aquatique, des hôtels et de nouvelles attractions d'ici 2025

Le Conseil Départemental de la Vienne a retenu le projet ambitieux déposé par les équipes de la Société Anonyme du Parc du Futuroscope (SAPF), société contrôlée par la Compagnie des Alpes et actuel exploitant du site du Futuroscope, pour la mise en place d’un nouveau bail de 30 ans.



Un projet transformant concernant le site actuel ainsi que son extension seront portés dans le cadre de ce nouveau bail. La signature définitive devrait intervenir fin septembre et le nouveau bail débuter en janvier 2021.



Au total plus de 300 M€ seront investis. 200 M€ seront consacrés au parc actuel avec le déploiement de trois attractions "majeures" d’ici à 2025, mais également la rénovation des aménagements extérieurs, des espaces verts, de nouvelles animations, et de nouveaux espaces de restauration.



104 M€ seront eux dédiés au projet dit « Futuroscope 2 » qui intègre deux hôtels thématisés et un parc aquatique.